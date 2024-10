Al via i pagamenti per gli ammortizzatori sociali.

Ieri, in tarda serata, è stata sottoscritta la convenzione tra l’assessorato del lavoro e la direzione regionale dell’INPS. Con la firma dell’atto sarà possibile utilizzare i 52 milioni stanziati dal Consiglio Regionale per l’anticipazione degli assegni di mobilità in deroga 2013.

“L’auspico - ha affermato l’assessore regionale del lavoro, Mariano Contu - è che i circa dodici mila lavoratori in attesa di un sostegno al reddito ricevano al più presto i sussidi, così come concordato con gli uffici dell’ente di previdenza. Si conclude - ha aggiunto Contu - una lunga procedura, iniziata con l’approvazione di una serie di leggi regionali e delibere attuative di giunta, frutto di un lavoro basato sulla concertazione tra le istituzioni e le parti sociali. Restiamo in attesa che il Governo Renzi e il ministro del lavoro Poletti trovino le risorse necessarie per pagare la mobilità e la cig per il 2013 e per il 2014”.

Il tema sarà approfondito, la prossima settimana, a Roma, nel tavolo della commissione interassessoriale con il ministro del lavoro.