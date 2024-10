Entro febbraio partiranno i lavori per la messa in sicurezza della S.S. 129, la Nuoro – Macomer. Una delle strade principali della Sardegna, spesso ricordata per i tanti incidenti mortali.

Dopo i diversi incontri tra Assessorato, Anas e rappresentanti dei Comuni di Bortigali, Macomer, Nuoro, Orotelli e Silanus, e i vari solleciti degli stessi amministratori locali del territorio che ribadivano la necessità della messa in sicurezza di questa strada, evidenziandone le criticità e la pericolosità di questa importante arteria di collegamento del centro Sardegna, finalmente si darà il via ai lavori.

I primi interventi riguarderanno la rotonda nel bivio di Bortigali, in corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale di accesso all’abitato, poi interventi anche nel tratto di Silanus e Orotelli, dove sono previsti tre diversi lavori di messa in sicurezza, tra cui l’eliminazione delle curve della morte e una rotonda.