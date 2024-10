Inizieranno domani i lavori di manutenzione straordinaria nella zona della rotatoria tra viale Papa Giovanni Paolo II e via Padre Zirano.

L'intervento, coordinato dall'assessorato ai Lavori pubblici, consisterà nel rifacimento dei manti bituminosi in tutta l'area, tra la strada vicinale San Lorenzo e la rotatoria di via Amendola e via Giovanni Paolo II, compresi i raccordi con le strade di ingresso e uscita dell'intersezione, della segnaletica orizzontale e verticale, del livellamento dei pozzetti e delle caditoie esistenti.

“Il cantiere sarà avviato a traffico aperto, ma potrebbero crearsi dei rallentamenti”, fanno sapere dal Comune.