Al via interventi per circa 100 mila euro per la manutenzione di tre edifici scolastici cittadini.

Le opere, i cui progetti sono stati redatti dalla struttura tecnica comunale, contano su circa 33 mila euro ciascuna, e riguardano le scuole medie di Via Malta e di Via De Biase e la scuola dell’infanzia della borgata di Sa Segada.

Si tratta di interventi urgenti che prevedono anche la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio.

Nella scuola media “Maria Carta” di Via Malta verrà infatti completamente rinnovata la pavimentazione esterna all’edificio, attualmente in pessime condizioni e in alcuni tratti accidentata.

Nella scuola media “Sebastiano Satta” di Via de Biase e nella scuola dell’infanzia di Sa Segada, i lavori prevedono la ristrutturazione completa della facciata all’edificio che si affaccia nell’area del cortile interno.

Le operazioni non dovrebbero interferire, se non in misura minima, con l’attività didattica.