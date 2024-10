Inizieranno domani gli appuntamenti per i festeggiamenti di Sant Miquel, patrono di Alghero.

Si comincerà alle 17.30, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della Città, con la presentazione del libro “Il latino è la lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos” a cura di Bartolomeo Porcheddu. Alle 18.00, a Fertilia (Lungomare Rovigno), presso il Chapiteau Magda Clan Circo, si svolgerà il Mamatita Festival con la proiezione “Il Circo” di C. Chaplin. Seguirà alle 21.00 la proiezione Cirqo di Orlando Lübbert, curate da Spazio T in collaborazione con la Società Umanitaria.

Mercoledì 25 settembre alle 18.00, nel piazzale del Quarter, è in programma “Inno alla Vita in Parole e Musica”, la premiazione della prima edizione del concorso per racconti dedicato a Pier Paolo Fadda, a cura di Emma Fenu, con Antonello Colledanchise, Gian Mario Virdis, Silvia Sanna e Annamaria Puggioni.

Alle 21.00 si ritornerà a Fertilia, Lungomare Rovigno - Chapiteau Magda Clan Circolo per lo spettacolo “L’Avvoltoio”, regia di Cesar Brie a cura di Spazio T in collaborazione con Sardegna Teatro – programma Mamatita Festival.

Giovedì 26 settembre alle 17.00 nella sala conferenze del Quarter, si terrà la conferenza “San Michele in Alghero: riflessioni in tema di Architettura e acustica sulla Chiesa del Patrono della Città”, con la partecipazione della Comunità dei Padri Gesuiti e del Dott. Marco Langella.

Alle 19.00, a Fertilia, in via Pola, quattro chiacchiere con la compagnia di circo Magda Clan, nell’ambito del Mamatita Festival. Alle 20,00 nel piazzale del Quarter, spazio al concerto “A Night of Rhythm and Blue” della City RhythmOrchestra di Philadelphia.