Prenderanno il via oggi 18 luglio, presso la piscina comunale, i corsi di yoga promossi dalla cooperativa “Pintadera” e dal Comune di Cossoine, che si terranno i mercoledì e venerdì dalle 18.50.

Il costo è di 15 euro per metà luglio e di 30 per l’intero mese di agosto. Maggiori informazioni ai numeri 3408070619 e 3283831764. Inoltre, sempre oggi ma alle 17.30, è in programma un incontro in piscina per la realizzazione di un murale.