Sarà “Cello and piano tour”, del Duo Fortecello, composto dalla violoncellista polacca Anna Mikulska e dal pianista franco-spagnolo Philippe Argenty, ad aprire, domenica 20 maggio alle 19.30, la serie di tre appuntamenti dedicati a “I concerti di Primavera”, organizzata dall’associazione Anton Stadler.

Il palcoscenico sarà quello del teatro Teatro Electra di Iglesias dove, sino al 3 giugno, si celebrerà il ventennale del Festival Internazionale di Musica da Camera. Un viaggio pensato per far riscoprire i preziosi repertori dal mondo alle raffinate incursioni nella letteratura per violino del Settecento e Ottocento, per arrivare alla musica romantica per pianoforte.

Domenica 27 maggio sarà la volta di “Ragione e sentimento” con il duo composto dalla violinista Katia Ghigi e dal pianista Michele Rossetti. Al termine si potrà andare “A cena con l’artista”, iniziativa in programma nel ristorante Villa di Chiesa. Domenica 3 giugno la chiusura con “Un viaggio…romantico”, curato dal pianoforte di Pierluigi Camicia e il suo concerto.

Prima di ogni concerto si potrà prendere parte a una visita alla scoperta della città e dei suoi dintorni curata dal Consorzio turistico per l’Iglesiente. Inoltre, sarà possibile partecipare ad “Aperitivo all’Iglesiente” e “Caffè all’Iglesiente” a cura dell’Electra Cafè.