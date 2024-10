Prenderà il via domani, 1 dicembre, il nuovo servizio di igiene urbana con il sistema porta porta che partirà dal centro storico e dalla borgata di Fertilia, per poi estendersi, dal 18 dicembre, ad altri quartieri della città. Per far sì che il nuovo sistema funzioni al meglio è necessario osservare 3 semplici operazioni: Separare correttamente i diversi materiali, in casa (per le utenze domestiche) o presso il proprio esercizio commerciale (per le non domestiche); Conferire i materiali differenziati all’interno delle attrezzature dedicate, senza abbandonarli in strada e Rispettare i giorni e gli orari stabiliti.

Per gli abitanti di Fertilia e Centro storico che per le ragioni più diverse non avessero ritirato le propri attrezzature, sarà possibile recarsi tutti i giorni, dal lunedì a venerdì (ore 15-17), presso la sede Ciclat nell'Ecocentro di Galboneddu.

Da domani, dunque, i cittadino dovranno esporre le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le ore 6 a partire dalle ore 20 del giorno precedente (ad eccezione dei residenti del Centro storico i quali dovranno esporre le attrezzature dalle ore 6 alle ore 9 dei giorni indicati). Le utenze che non rispetteranno gli orari di esposizione incorreranno in sanzioni.

Organico sarà ritirato il martedì, giovedì e sabato. La Plastica e metalli: venerdì; Carta e cartone mercoledì, Secco residuo: giovedì, mentre il Vetro: lunedì.

Nel contempo prosegue la distribuzione delle nuove attrezzature per le utenze domestiche del Carmine, Caragol, Galboneddu, Sant'Anna, Maria Pia e Taulera, in consegna presso l'Ecocentro di Galboneddu dal 1 al 7 dicembre (ore 9-13 e 15-17, sabato solo la mattina, domenica esclusa). Per il ritiro è necessario munirsi di codice fiscale e carta d’identità della persona intestataria della tassa sui rifiuti.

L'avvio del nuovo servizio porta a porta, in questi quartieri è previsto per il 18 dicembre. E' possibile delegare altri utenti al ritiro delle proprie attrezzature, oppure contattare il numero +39 079950328 chiedendo la consegna dei mastelli a domicilio.

Intanto, ieri mattina, nel corso di un’apposita conferenza stampa , sono stati resi pubblici i dati ufficiali sulla raccolta differenziata degli ultimi dieci anni e gli obiettivi prefissati di crescita: “il 2017 – ha detto l'assessore alle Politiche Ambientali Raniero Selva - si conferma l'anno della svolta, col 46% (ad ottobre) di percentuale di rifiuti differenziati raccolti, si punta al 70% come richiesto dalla normativa regionale vigente”. “Serve uno sforzo da parte di tutti – ha ribadito lo stesso Selva – e serve anche attendere l’arrivo di risultati che sono certo non mancheranno. Iniziamo un nuovo corso chiedendo attenzione e collaborazione”.