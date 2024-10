In Sardegna

Via domani ai test di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria. Appuntamento alle 11 negli spazi della Cittadella universitaria di Monserrato: sono 1.487 gli iscritti alla prova e 23 le aule impegnate, mentre sono 183 i posti disponibili a Cagliari in Medicina e Chirurgia per candidati italiani, comunitari e non, cinque riservati a candidati non comunitari residenti all'estero e due agli studenti cinesi del progetto Marco Polo.