Dal 5 al 10 settembre avrà luogo in Sardegna la scuola internazionale di studi gramsciani Ghilarza Summer School (GSS) 2016. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Casa Museo Antonio Gramsci di Ghilarza, in collaborazione con la Fondazione Istituto Gramsci (Roma), con la International Gramsci Society (IGS) e il Laboratorio di Studi internazionali gramsciani dell’Università di Cagliari, e con il sostegno finanziario della Fondazione di Sardegna.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi previsti per l’«Anno gramsciano», istituito dalla Regione Sardegna per celebrare l’80esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci e confermare il riconoscimento istituzionale del nostro illustre concittadino.

La GSS vuole essere un luogo d’incontro e di collaborazione dei più importanti studiosi di Gramsci, ma anche lo spazio in cui la tradizione storico-filologica italiana possa fecondamente dialogare con l’approccio teorico e analitico dominante nel mondo anglofono. Il tema prescelto per questa seconda edizione è L’ESTENSIONE DELL’IDEOLOGIA: FOLCLORE, RELIGIONE, SENSO COMUNE, BUON SENSO, FILOSOFIA. L’oggetto del corso sarà la ricostruzione dell’originale ripensamento che la nozione di ideologia conosce nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. Riandando alle origini settecentesche del concetto, e allo stesso tempo intervenendo nel dibattito contemporaneo sul nesso tra ideologia e conoscenza, Gramsci, dall’interno del marxismo, dilata il significato dell’ideologia, liberandola da qualsiasi accezione riduzionistica e meramente critico-negativa. In questo modo, Gramsci avvicina l’ideologia a una serie di altri concetti – dal folclore alla religione, al senso comune, alla filosofia – che, nella loro articolazione, spiegano il funzionamento “culturale” e non meramente strumentale e amministrativo degli “apparati egemonici”. Le diverse lezioni del corso, nella loro struttura e sequenza, metteranno in luce i passaggi che condussero a questa ridefinizione, indagando allo stesso tempo gli aspetti teoricamente più attuali che da essa scaturiscono per l’analisi critica della cultura e degli apparati di potere, con particolare attenzione per la nuova nozione di “intellettuale”.

La GSS vuole inoltre essere un laboratorio che ospita la ricerca di studiosi del pensiero gramsciano, e di studenti e studentesse, laureati, dottorandi o dottori di ricerca, a partire da un approccio scientifico di carattere storico e interdisciplinare. I seminari affronteranno il tema prescelto da una duplice prospettiva, e cioè in una ricostruzione immanente del delinearsi della questione secondo la logica interna dei testi di Gramsci, e nella sua proiezione e presenza attuale nella discussione scientifica e nel dibattito teorico sul piano internazionale.

Il corpo docente della GSS 2016 è formato da: Joseph A. Buttigieg (University of Notre Dame, Indiana/USA), Giuseppe Cospito (Università di Pavia), Romain Descendre (ENS, Lyon), Gianni Francioni (Università di Pavia), Fabio Frosini (Università di Urbino), Francesca Izzo (Università di Napoli “L’Orientale”), Anne Showstack Sassoon (Birkbeck, University of London), André Tosel (Université de Nice Sophia Antipolis), Jean-Claude Zancarini (ENS, Lyon), Cosimo Zene (SOAS, University of London).

Fanno inoltre parte del comitato scientifico i professori Gianni Fresu (Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais/Brasil, e Associazione “Casa Museo Antonio Gramsci”, Ghilarza), Dora Kanoussi (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), Fiamma Lussana (Università di Sassari), Mauro Pala (Università di Cagliari), Giancarlo Schirru (Università di Cassino), Peter D. Thomas (Brunel University, London), Giuseppe Vacca (Fondazione Istituto Gramsci, Roma).

Le 15 borse disponibili sono state assegnate, come da bando, sulla base dei progetti e dei cv presentati, selezionando tra le numerose candidature pervenute da 10 paesi di 3 continenti.?La GSS si impegna a favorire la realizzazione della parità di genere; per questa ragione, le candidature femminili sono state particolarmente incoraggiate, con il risultato di una maggior part