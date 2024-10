Da oggi parte il collegamento Genova-Olbia che resterà operativo fino al prossimo 31 ottobre, con prezzi a partire da 51 euro (tutto incluso) grazie a tre navi: la Moby Drea, la Moby Otta e la Moby Tommy.

La Compagnia della Balena Blu ha previsto un forte potenziamento per questa linea (144 nuove corse, fino a 6 partenze al giorno), anche grazie al restyling che ha interessato la Moby Tommy: 209 cabine in più, un aumento di 836 posti letto a disposizione dei clienti, e una qualità ancora maggiore dei servizi di bordo. Un importante intervento di refitting per una delle ammiraglie della flotta, lunga ben 212 metri, con una capacità di 2.200 passeggeri e 1.000 automobili, oltre 300

cabine, comode poltrone e tanti servizi disponibili: dal ristorante à la carte al self-service, passando per la pizzeria, la piscina con zona solarium, la gelateria, la caffetteria, le cabine dedicate agli ospiti che viaggiano con animali e l’area bambini con video games e maxi-schermo.

E all’interno delle altre due navi che assicureranno questo collegamento, la Moby Drea e la Moby Otta, i clienti potranno usufruire fino al 2 ottobre del “V-Class”, trattamento speciale composto da un pacchetto di servizi esclusivi. La traversata comincia in un'accogliente cabina o in una suite dotata dei migliori servizi, con la possibilità di stare nel più completo relax, magari davanti alla televisione. E dopo il riposo, si va alla scoperta dei tanti locali della nave: ristoranti, pizzerie, gelateria, show lounge e un imperdibile pub in stile inglese. Tra i servizi a disposizione anche la colazione in cabina, oppure nella sala ristorante col tavolo riservato per godersi una splendida e abbondante prima colazione con buffet all'americana.