Realizzare una connessione veloce e sicura che colleghi direttamente le coste Est e Ovest della Sardegna. È questa l’idea che l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia ha messo nero su bianco. Il documento è stato poi inviato all'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. L’assessore chiede all’Anas di progettare la Trasversale sarda ma anche di mettere in sicurezza sei strade statali.Il progetto impedirebbe agli utenti di passare da Nuoro o Cagliari per raggiungere Oristano riducendo notevolmente i tempi di percorrenza.

Frongia ha inoltre chiesto di avviare una serie di lavori per migliorare e adeguare la rete viaria soprattutto in alcune strade statale come la 129 bis e 129 nel tratto tra Bosa e la Strada Statale 131 Dcn, 128 bis tra Mores e Iscra, 130 nel tratto tra Decimomannu e Iglesias. Ma anche la 126 tra Iglesias e Sant'Antioco, la 292 tra Oristano e Alghero, la 389 tra Nuoro e Monti e la prosecuzione fino alla nuova Strada Statale Sassari-Olbia.