Partirà a Quartu, lunedì 18 marzo, nell'ex Convento dei Cappuccini, il corso formativo di una squadra di Ispettori ambientali: il Comune ha deciso di puntare sulla salvaguardia della difesa del suolo, del paesaggio e dell'ambiente grazie a un'efficace opera di prevenzione, vigilanza e controllo circa il corretto conferimento e lo smaltimento dei rifiuti.

L'ispettore ambientale volontario svolgerà attività di sensibilizzazione e informazione a favore dei cittadini sulle corrette pratiche da seguire nella gestione dei rifiuti e sulla loro corretta differenziazione, per concorrere quindi alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

Inoltre i nuovi 'tutori dell'ambiente' effettueranno attività di supporto alla prevenzione e al controllo dei comportamenti contrastanti con la normativa di settore e con le disposizioni specifiche adottate dall'Amministrazione comunale, collaborando con l'Assessorato all'Ambiente e con gli agenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale, deputati all'accertamento, alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni. Gli ispettori, infatti, non potranno sanzionare in prima persona né svolgere altre funzioni attribuite per legge agli agenti di Polizia giudiziaria.

Complessivamente sono 16 gli ispettori pronti a mettersi a disposizione della cittadinanza per la tutela del nostro territorio: alcuni dipendenti comunali, altri nominati da De Vizia, la società che cura l'igiene urbana in città, e anche diversi cittadini volontari. Il percorso si concluderà a inizio maggio con una prova finale per la verifica dell'apprendimento. Una volta superato l'esame, sarà il sindaco a completare l'iter con un decreto di nomina per la relativa iscrizione nel registro degli ispettori volontari comunali.