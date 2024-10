Non è bastata la promozione nel campionato di Eccellenza Csi per i ragazzi del Turalva che si sono aggiudicati anche la seconda edizione della Consulta Cup, promossa dalla Consulta giovanile di Cheremule.

Un successo che viene dopo la vittoria dello scorso anno e che viene arricchito dal premio per il miglior portiere, andato a Mirko Fancellu, e quello per il miglior marcatore, Antonio Zichi. Gloria anche per i ragazzi del Santu Juanne di Thiesi che si sono portati a casa il premio speciale “Terzo Tempo”.

Soddisfatti i ragazzi della Consulta giovanile che hanno nella promozione dello all’interno della loro comunità, una delle loro attività principali.