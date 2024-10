Domani 17 novembre alle 21.00, il Teatro Verdi ospiterà una leggenda della musica contemporanea, considerato uno dei più innovativi e influenti musicisti al mondo e classificato tra 100 migliori chitarristi contemporanei.

Arriva a Sassari, per l’unica tappa in Sardegna, mister Robben Ford che attraverso la sua musica, racconterà i suoi quasi 50 anni di carriera, oltre che a”Purple House”, il suo ultimo lavoro discografico.

Il concerto sarà aperto da Francesco Piu. L'evento è organizzato in sinergia dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e Insula Events. Disponibili ancora dei biglietti (sede delle Ragazze Terribili a Sassari in via Tempio n. 65, info e prenotazioni allo 079/278275).

Gli eventuali tagliandi rimasti saranno messi in vendita domani al botteghino del teatro Verdi a partire dalle ore 19.00. I costi sono di 31 euro (platea) e 23 (galleria), compresi i diritti di prevendita.