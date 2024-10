Ennesimo episodio di violenza presso l’ospedale SS. Trinità a Cagliari, un detenuto ricoverato presso il reparto di Psichiatria ha dato in escandescenza e ha aggredito gli agenti che lo stavano piantonando e il personale infermieristico, che è dovuto intervenire per cercare di contenerne la furia aggressiva.

“Non abbiamo parole – dichiarano amareggiati i segretari regionali della Uil-Fpl Fulvia Murru e della Uil - Polizia Penitenziaria Michele Cireddu - siamo davanti all’ennesimo episodio di violenza, ormai è uno stillicidio, la misura è colma, nonostante le sollecitazioni verso il Prefetto per consegnare il repartino detentivo ospedaliero dove poter destinare i detenuti in totale sicurezza, nessun riscontro è stato fornito. Il prefetto e l’assessore regionale alla Sanità devono immediatamente intervenire per evitare che da tali episodi di violenza possa determinare un evento tragico. Il repartino detentivo ospedaliero deve essere consegnato immediatamente, continua ad essere a rischio la sicurezza pubblica. Ora abbiamo indetto lo stato di agitazione in attesa di comunicare la data in cui verrà messo in atto un sit in di protesta davanti la Prefettura di Cagliari”