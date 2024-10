Un regalo importante, vitale, quello fatto dal sindacato di Polizia del Silp-Cgil (referente dell’organismo è il segretario provinciale Silp-Cigl, Daniele Rocchi), al VII° reparto volo della Polizia di Stato in forza a Fenosu.

Nel compendio, dove lavorano una sessantina di persone e che è aperto anche alle visite scolastiche, è stato donato un defibrillatore, strumento ormai indispensabile considerata anche la notevole distanza dell'aeroporto fino all'ospedale.

“Era fondamentale che anche quel presidio – rimarca Simona Buono, fornitrice del defibrillatore e responsabile commerciale dell’azienda che li produce – avesse un dispositivo diventato fondamentale per la vita di tutti i giorni, in qualsiasi contesto. La Polizia di Stato, con il sindacato Silp-Cgil, hanno accolto l’idea della messa n cardio-sicurezza con grande responsabilità e la necessità di averlo in quel sito era importante, anche perché oggi più che mai è basilare prevenire tempestivamente per se stessi ed essere pronti a intervenire per salvare la vita degli altri”.