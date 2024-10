"E' un successo per il cinema sardo". Il regista cagliaritano Gianfranco Cabiddu esprime la sua gioia per il grande traguardo ottenuto: il David di Donatello per la miglior sceneggiatura adattata, per 'La stoffa dei sogni'. Un film liberamente ispirato a "L'Arte della commedia" di Eduardo De Filippo e alla sua traduzione de "La Tempesta" di Shakespeare.

Un lungometraggio, con nove nomination, tra cui quella a Sergio Rubini come miglior attore e a Ennio Fantastichini come attore non protagonista. Un trionfo ottenuto in una categoria nuova. La sceneggiatura del film pensato e girato sull'isola dell'Asinara, ma che travalica i confini, è stata scritta assieme a Ugo Chiti e Salvatore De Mola. Questa mattina, all'indomani del trionfo, Cabiddu su facebook ha voluto ringraziare quanti lo hanno sostenuto. "Grazie a tutti voi. Sento che questo premio appartiene ad ognuno di voi che, tra mille difficoltà, mi ha accompagnato nella tessitura di questa 'Stoffa' e aiutato a realizzare un sogno condiviso".

Da ieri sono fioccati sui social numerosi commenti, note di elogio e messaggi di auguri da parte di registi, fan, amici, istituzioni. Gianfranco Cabiddu ha manifestato la sua gioia anche per il David ad un altro sardo, Mario Piredda con il corto A Casa mia. "Mario è stato mio aiuto regista in un lavoro che racconta la storia della miniera di Montevecchio - dice all'ANSA Cabiddu - lo stimo molto e sono davvero contento per lui".

"La stoffa dei sogni, film omaggio a Eduardo de Filippo, è - sostiene Cabiddu - volutamente girato all'Asinara non solo come sfondo scenografico di incanto, ma come luogo carico di storia e fascino naturalistico, un luogo simbolo, un paradiso espropriato per oltre un secolo ai suoi abitanti, patrimonio dell'umanità. L'auspicio è che vi si possa tornare a vivere e che sia restituito ai suoi abitanti con un progetto consapevole e armonico. Come sardi abbiamo il dovere e la responsabilità di custodire la sua bellezza per le future generazioni".