Una "stanza codice rosa" dedicata alle vittime di violenza di genere, nella quale vengono accolte, assistite, sostenute e curate. Lo spazio è stato aperto nell'Aou di Sassari, all'interno dei locali del pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata. In contemporanea sono stati attivati anche ulteriori nuovi spazi open space sempre nel Pronto soccorso cittadino.

La stanza ha una dimensione di 20 mq circa, dispone di un letto e di una poltrona per le visite ginecologiche quindi di una postazione con computer per il personale sanitario. Di fronte all'open space aperto a febbraio con nove posti letto, è stato realizzato un nuovo open space con cinque postazioni dedicate ai pazienti ad alta complessità di cura, in fase di stabilizzazione e di monitoraggio.

"Il lavoro fatto è importante - ha detto il primo cittadino di Sassari Nanni Campus - perché rende più funzionale e più sicura la struttura, sia per i pazienti sia per gli operatori. Da sindaco di una città che ospita il centro Aurora, per le donne vittime di violenza, la stanza rosa completa questo cerchio".

"Oggi vogliamo comunicare il percorso che l'Azienda sta portando avanti - ha detto direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano - vogliamo far sapere al cittadino cosa si sta facendo per la sua salute. Abbiamo quindi attivato aree e questi servizi anche per i parenti dei pazienti, perché abbiamo capito, soprattutto dopo il periodo pandemico, che serviva una comunicazione più efficace verso l'esterno".

"Questa è una tappa che ci consente di stare in linea con le disposizioni recenti sulla gestione del paziente in Pronto soccorso - ha aggiunto il direttore del Pronto soccorso Paolo Pinna Parpaglia - con la riorganizzazione anche del triage e dei tempi di gestione. I tempi di attesa si sono già quasi dimezzati e questo è un enorme risultato. Adesso con questo ulteriore passo noi siamo in grado di lavorare meglio per i pazienti". Sono previsti nuovi lavori: un'area d'attesa per gli accompagnatori e i parenti dei pazienti del Pronto soccorso. Sarà presente anche un servizio h24, con personale a supporto dei familiari per fornire informazioni non sanitarie in tempo reale sul percorso assistenziale del parente in Pronto soccorso (079 2646219).