Una stagione a 5 stelle: il Portorotondo festival regala una estate di grandi eventi e grandi nomi della musica italiana.

Il Consorzio e la Fondazione Portorotondo portano nel borgo dei Donà dalle Rose il 15 luglio Nada, il 4 agosto Alex Britti, il 19 agosto Cristiano De Andrè. Queste sono le punte di diamante di un programma di dieci appuntamenti. A rendere omaggio alla Sardegna l'inconfondibile voce di Maria Giovanna Cherchi il primo settembre.

Con l'incontro CANTI DI INCANTO, nella bellissima e unica Chiesa di San Lorenzo alle 19,30 si darà spazio alla canzone tradizionale isolana con la voce magica di Maria Giovanna Cherchi, interprete della melodia sarda accompagnata al pianoforte da Maurizio Bizzarro e alla chitarra dal Maestro Luigi Puddu. Sarà L'occasione per dare Spazio alla canzone isolana con la voce incantata dell'artista di Bolotana, interprete della melodia sarda che spazia dal canto tradizionale sardo a ballate in italiano scritte per lei da importanti autori.

Oggi la cantante è molto amata dai sardi e osannata dai critici, una icona della Sardegna, porta da anni la sua musica nei circoli sardi e nei festival più importanti del mondo, continuando però a fare ricerca. Nel 2016 è uscito il suo ultimo disco intitolato “Anima", dalle sonorità molto moderne e sofisticate, a Porto Rotondo l'artista regalerà un concerto dal vivo per presentare il suo nuovo lavoro e il suo vasto repertorio.