I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e gli uomini della Guardia di Finanza di Olbia hanno sequestrato gioielli in oro e argento e pietre preziose per un valore complessivo sul mercato di 62mila euro.

Il secondo lotto di preziosi, trovati a bordo dell'auto di un cittadino pachistano, verrà messo all'asta il prossimo 8 marzo alle 16 tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie di Sassari, con un rilancio minimo di gara di 50 euro.

L'uomo aveva cercato di introdurli nel territorio italiano in maniera illegale, dopo aver esibito una bolletta d'importazione e una fattura di esportazione che non potevano essere ricondotte alla merce trasportata, perché non corrispondenti nella natura, nel quantitativo e nel valore dichiarato.

Inoltre erano intestate ad un soggetto diverso da quello presente sul posto. Questa operazione ha permesso di accertare l'evasione dei diritti di confine, ossia dazio e Iva, per un ammontare di 15.500 euro.

Per praticità i preziosi sono stati suddivisi in 26 lotti; le iscrizioni per la gara partiranno il 5 febbraio e si concluderanno alle 9 dell'8 marzo attraverso il sito internet www.ivgweb.fallcoaste.it.