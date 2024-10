La denuncia arriva dal sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up che denuncia le criticità assistenziali dovute alla carenza del personale ostetrico in servizio presso i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Patologia ostetrica e Puerperio del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

“La situazione è insostenibile, il personale ostetrico che garantisce la continuità assistenziale h 24 è numericamente insufficiente e subisce turni di lavoro che nell’articolazione vedono sino a nove notti al mese con l’aggravante che spesso è presente una sola ostetrica in servizio per 21 pazienti”.

Il dirigente regionale Nursing Up Diego Marracciano, insieme a Barbara Puddu e Massimo Pintus, dirigenti del Nursing Up Aou di Cagliari, parlano di “una situazione peggiorata negli ultimi due mesi, nei quali cinque ostetriche hanno interrotto il rapporto di lavoro (per fine contratto e altre ragioni) e non sono state sostituite con nuove assunzioni”.

“Questo comporterà inevitabilmente un ulteriore insostenibile aggravio del carico di lavoro del personale in servizio. Le ostetriche con sacrificio e abnegazione stanno garantendo la tenuta del sistema sanitario ma se non si ritorna tempestivamente a condizioni di lavoro accettabili, questo sovraccarico lavorativo potrà avere gravi conseguenze sulla salute delle stesse e delle pazienti. Il personale esiguo non riesce più a compensare le assenze e le carenze dovute alla mancata assunzione di nuovo personale”.

“Preso atto delle recente nomina della Dr.ssa Agnese Foddis alla direzione generale della Aou – dicono dal sindacato - contestualmente ai migliori auguri di buon lavoro si rende disponibile come sempre nell’interesse dei lavoratori ad un confronto produttivo e con la presente chiede un incontro urgente per affrontare le gravi criticità del personale appartenente alle professioni sanitarie”.