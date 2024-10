Il Format nazionale anni ’90 non ci fa mancare le sorprese e grazie alla collaborazione tra Nastro Azzurro e Roy Rogers i nostalgici dello storico decennio potranno entrare gratuitamente dalle 18 alle 24 all’Opera Beach Arena del Poetto di Quartu Sant’Elena il 26 maggio, in occasione del festival "1990".

Sarà una festa tra i ricordi che hanno caratterizzato quegli anni, un’esplosione dimusica, videogames e divertimento. Ospiti eccezionali della 10 ore di musica saranno Dj Jad storico compagno di avventure di J-Ax con gli Articolo 31, Andrea Prezioso e Marvin che spopolavano, con la hit “Tell me why” e Kim Lukas, cantante londinese, che scalò, nel 1999, le classifiche mondiali con “All I really want” .

Per l’evento del 26 maggio Roy Rogers si avvale della collaborazione – con esibizione del format Noche de Trevesuras. Un evento imperdibile con i ricordi che vanno da Super Mario alle Spice Girls passando per Beverly Hills, Baywatch e gli Eiffel 65.

Un decennio fatto di jeans a vita bassa (anzi bassissima!), scarpe da ginnastica fosforescenti, skateboard, surf, graffiti, pomeriggi passati in sala giochi davanti a una manche di Street Fighter e tanta, tantissima musica, dall’esplosione dell’hip hop all’età d’oro della dance.

In questo mondo parallelo gli Euro non vi serviranno. Potrete scambiarli con comode banconote da 5mila e 10mila Lire. 1990 è un evento ideato da Roy Rogers in collaborazione con Vistanet – Oasi Cafè – Glam e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutte le info sull'evento sono disponibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/216352889128245/

