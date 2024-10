C'era anche Manfredi Alemanno, figlio dell’ex sindaco di Roma Gianni, al party di Porto Rotondo "incriminato" per aver generato un focolaio di coronavirus. Il giovane racconta sui social di essersi comportato "responsabilmente" sottoponendosi al test per verificare un'eventuale positività. "Cercare un episodio zero in Sardegna è assurdo e pretestuoso", commenta Alemanno jr.

Anche Riccardo Carnevale, figlio di Paola Perego, era fra i partecipanti al party del Country Club ed è in attesa di conoscere l'esito del tampone. Carnevale si rivolge a "veggenti, scienziati e professori" e ai "buffoni da tastiera" dopo le polemiche di questi giorni.

I contagiati collegati all'esclusivo locale smeraldino aumentano: la Asl di Roma martedì ha dato conferma di altri sei casi, che si aggiungono agli otto già accertati lunedì. Dalla Sardegna sono rientrati nella Capitale anche due giocatori della Roma Primavera, asintomatici ma positivi. La loro versione: "In discoteca? Mai!."