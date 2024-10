Nella mattinata di oggi si è tenuta presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, la cerimonia del “Patto dei Sindaci 2018”. “Da Parigi a Katovice: accelerare la transizione verso città decarbonizzate e resilienti”, questo è il titolo dell’iniziativa, giunta alla decimo anniversario, ha visto la partecipazione di 700 Sindaci, provenienti da tutta Europa.

Uno di questi è stato il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna. «Ho voluto intervenire per la prima volta al Patto dei Sindaci – queste le sue parole – perché son convinto che Sassari abbia raggiunto in questi anni degli importanti risultati in ambito climatico e energetico. Gli 8 chilometri di piste ciclopedonali nel centro della città sono un esempio di sostenibilità urbana, e i progressi nella raccolta differenziata, che è oggi al 54%, denotano l'impegno dei cittadini e delle cittadine per la tutela dell'ambiente nella nostra città».

Nel corso del suo intervento, Sanna ha voluto rimarcare le azione portate avanti dalla sua Amministrazione in tema di mobilità sostenibile e il progetto “Moss-Mobilità sostenibile a Sassari”. Un accenno anche a quello per la mobilità elettrica.

Accompagnato dal dirigente del settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari, Gianmarco Saba, Sanna ha parlato, anche, delle misure messe in campo per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Citati il progetto Climathon e “Adapt”.

«Le azioni messe in campo dall'amministrazione e gli interventi sulle periferie urbane, incidono già sulla qualità della vita - sottolinea il primo cittadino – ma sono a lungo termine, perché trasformeranno il volto della città nei prossimi 10-20 anni. È importante lavorare in prospettiva, mettere le basi oggi per i cambiamenti di domani. E essere a confronto con i sindaci di tutti i paesi europei, fa davvero sentire urgenti gli interventi e necessario un cambio di mentalità. Lavoreremo ancora molto sulla sensibilizzazione, sono sicuro che i cittadini e le cittadine sassaresi sappiano comprendere quanto ogni loro gesto, come quello di altri milioni di cittadini e cittadine di tutto il mondo, incida significativamente sul benessere del pianeta».