Il parco delle Rimembranze di Sennori ha ospitato le celebrazioni per la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in ricordo dei caduti di tutte le guerre.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco Nicola Sassu, dei camponenti della Giunta, dei Consiglieri comunali, delle autorità militari del paese e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma.

La messa in onore dei caduti di tutti le guerre è stata celebrata da Don Salvatore Masia. Al termine il primo cittadino, a nome di tutta la cittadinanza, ha consegnato una medaglia croce al merito di guerra e una copia del dizionario Sa Faeddada de Sénnaru al reduce di guerra, Giuseppino Piga:

«Se oggi viviamo in uno stato di e in Pace – ha detto Sassu –, lo dobbiamo ai nostri nonni e ai nostri bisnonni, a uomini come Giuseppino Piga che hanno combattuto e si sono sacrificati per regalarci un futuro migliore».