È stata aggiudicata la gara da circa 7,8 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo laboratorio analisi, al Palazzo Rosa, nella struttura di Patologia clinica dell'Aou di Sassari.

Lo prevede la delibera che stabilisce la fornitura quadriennale, in regime di service, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di primo livello.

Il lotto relativo alla fornitura quadriennale per il noleggio dei sistemi analitici, dei diagnostici e del materiale di consumo per l'esecuzione degli esami se lo è aggiudicato il raggruppamento temporaneo di impresa che vede la Siemens Healthcare capofila, con la Electrical Service Srl e la In Edil Srl.

L’Rti si occuperà, invece, anche della progettazione e dei lavori edili e impiantistici, oltre che del noleggio delle apparecchiature, dell'assistenza tecnica e dell'addestramento del personale.

Per il lotto due sarà la Diasorin spa a occuparsi del noleggio del sistema analitico con metodica di chemioluminescenza per l’esecuzione di particolari esami che vengono eseguiti nella struttura del Palazzo Rosa, a completamento dell’automazione di chimica clinica e immunometria.

“Con questo appalto – ha sottolineato il direttore generale dell'Aou di Sassari, Nicolò Orrù - saranno ridefiniti la distribuzione degli spazi e i percorsi dell’attività analitica di routine e di urgenza, sulla base del crescente numero di utenti che si rivolgono al laboratorio di analisi diretto dalla dottoressa Angela Bitti. Sarà possibile garantire prestazioni in tempi più rapidi e con un più elevata accuratezza dei risultati. La nuova catena di laboratorio, infatti, comprende apparecchiature di ultima generazione che potranno gestire un alto flusso di campioni, con un alto grado di automazione e conseguente riduzione di errori”.

Inoltre a struttura complessa Acquisizione beni e servizi, diretta da Ivana Falco, ha affidato altri tre appalti di forniture in regime di service. Il primo riguarda i sistemi analitici diagnostici per analisi microbiologiche, Il secondo la fornitura in service di strumentazioni e materiale di consumo per il laboratorio di istopatologia di Anatomia e Istologia patologica e, terzo, la fornitura in service di strumentazioni e materiali di consumo per il laboratorio di Immunoistochimica e colorazioni speciali dell'Anatomia e Istologia patologica.

Infine sono state aggiudicate anche le gare per la fornitura di nuovi letti di degenza e culle neonatali, quindi di barelle e sedie a rotelle per le esigenze dei reparti, quindi ancora la fornitura di materiale per la diagnostica allergologica. Ancora, assume valore strategico l’aggiudicazione della gara per gli arredi per la sala partoanalgesia.

“Si tratta di una grande attività, una svolta nella gestione degli approvvigionamenti dell’Aou di Sassari – ha dichiarato la Falco – resa possibile anche dall'approvazione, a inizio anno, del primo programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi”.

Numerose, infine, le procedure ancora in fase di espletamento per appalti di forniture e servizi.