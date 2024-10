Da ieri mattina, al Molo Ichnusa di Cagliari, è attraccato nuovamente Il Crescent, yacht di 135 metri, del valore di 600 milioni di euro.

Il lussuoso colosso è tornato a Cagliari a distanza di otto mesi, dopo una permanenza di circa cinque lo scorso anno. Restano sconosciute, e incuriosiscono, le ragioni dell’arrivo dello yacht in città.

Si vocifera infatti che sia un ricco sceicco l’ignoto proprietario dell’imbarcazione, classificata al 15esimo posto nella classifica globale delle più prestigiose.

Il Crescent, come si può intuire, non è solo un semplice mezzo con cui poter navigare in mare, ma una sorta di città galleggiante, dotata di ogni tipo di comfort e servizi. Cabine armatoriali extra lusso, piscine giganti e ponti dove prendere il sole. Ma anche piste d'atterraggio per elicotteri, sommergibili per esplorare i fondali marini, campi da squash e basket, scivoli acquatici, e addirittura un piccolo ospedale fornito di attrezzature.

È stato costruito nei cantieri della Lurssen Yachts, a Brema, e varato circa due anni fa.

Se qualche curioso nei paraggi volesse dare un’occhiata, lo si può ammirare proprio al Molo, accanto alla base di Luna Rossa.