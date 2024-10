Più di 100 pannelli per immergersi nel fantastico mondo di Nurak. Lo Quarter del LLIBRE, prima tappa de L’isola dei libri, vetrina dell'editoria sarda in programma ad Alghero dal 22 al 24 luglio, ospita nel complesso Lo Quarter la mostra ISKÌDA DELLA TERRA DI NURAK.

“DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI”, legata all’omonima saga fantasy scritta da Andrea Atzori , illustrata delle artiste cagliaritane Daniela Serri e Daniela Orrù e pubblicata dalla casa editrice Condaghes , sulla quale il regista Premio Oscar per Spider-Man 2, Anthony LaMolinara, sta lavorando per la trasposizione cinematografica.

Dopo il successo ottenuto a Oristano, la mostra di Iskìda della Terra di Nurak, la saga fantasy per giovani adulti ispirata all’età nuragica scritta da Andrea Atzori, illustrata delle artiste cagliaritane Daniela Serri e Daniela Orrù, conosciute con il nome artistico di Dany&Dany, e pubblicata dalla Condaghes di Cagliari, si sposta ad Alghero in occasione della manifestazione culturale organizzata dall'Associazione Editori Sardi in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Meta.

La mostra, nata col fine di valorizzare non solo l'opera letteraria ma anche quella artistica, include le 65 tavole definitive pubblicate nei libri – 30 della Prima Stagione, 17 della Seconda e 18 della Terza – e una serie di tavole che mostrano i processi intermedi di realizzazione dei disegni.

I pannelli che costituiscono il cuore della mostra sono accompagnati dai “making of” delle 23 tavole più interessanti contenute nella saga che hanno lo scopo si mostrare le diverse fasi di creazione dell'immagine: partendo da una prima bozza del disegno, si passa, attraverso le sue linee base, all'illustrazione finale completa di dettagli.

A questi ultimi pannelli, tutti in bianco e nero, se ne aggiungono altri 21 in cui sono illustrati i personaggi della trilogia e le copertine dei tre libri.

Il bello della mostra è che ogni pannello è accompagnato da una frase descrittiva della scena, o del personaggio rappresentato, accuratamente estrapolata dalle pagine dei libri.

E così, attraverso un percorso di immagini e parole, il visitatore verrà trasportato a Nurak, una terra immaginaria di luoghi magici popolata da personaggi fantastici che ha conquistato pure il regista Premio Oscar per Spider-Man 2, Anthony LaMolinara.

L’ingresso è gratuito.

Orario di visite Complesso Lo Quarter dal 22-24 luglio: 10-13/ 16-21,30