Le opere in ferro dell'artigiano-artista Roberto Ziranu saranno fra quelle in vetrina al Cagliari, fino al 10 dicembre, in occasione della mostra "Il viaggio" inaugurata presso il Lazzaretto il 22 novembre scorso.

"Dal viaggio insito in ognuno di noi - si legge nella nota di presentazione dell'evento- possiamo partire per assaporare le opere della mostra da cui prende il titolo: Il Viaggio. Ammirando e soffermandoci fra le opere esposte, in punta di piedi entriamo nel percorso personale degli artisti che, attraverso la loro arte, raccontano il loro inarrestabile cammino interiore e artistico".

"La mostra, dunque, è un percorso che ci farà conoscere il viaggio atemporale del ferro sino a spiccare il volo e acquisire forme e colori animati".

Roberto Ziranu attraverso la sua maestria e l'accurata conoscenza della materia prima riesce a scolpire l'anima del ferro creando opere che raccontano il suo sogno, il suo viaggio. I suoi corpetti sono sculture di donne, tenaci e fragili, luminose e ambasciatrici della nostra identità. Le vele, sospinte dal vento, raccontano il nostro rapporto simbiotico col mare. sospese su rami di ginepro che ci tramandano lo scorrere inevitabile del tempo. Infine le farfalle, leggiadre e luminose, che volano verso il cielo, verso l'infinito.

Opere frutto di un attento e definito lavoro di espoliazione di rigidità del ferro per ottenere lavori che, riprendendo i colori della nostra terra, riescono a impersonificare la vita dell'uomo e la sua ricerca di rinnovarsi e di reinventarsi, volando verso nuove mete.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, il lunedì chiuso.