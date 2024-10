È in programma per domani 4 novembre, al teatro “Il Ferroviario” di Sassari, lo spettacolo “Bianca come la neve”, della compagnia “L'Effimero Meraviglioso” di Cagliari e adatto ai bambini tra i 6 e i 14 anni.

Tratto dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm, saranno Giulia Giglio e Federico Nonnis a dare vita ai vari personaggi. Tra le varie apparizioni quella dei sette nani, le incursioni improvvise del lupo e poi la figura del cacciatore un po' ingenuo, un po' cialtrone ma divertente e in fondo di buon cuore.

La sceneggiatura e la regia saranno curate da Antonello Santarelli mentre i costumi da Attilio Carota. L’evento, inserito all’interno della ventinovesima edizione della rassegna "Famiglie a teatro" della compagnia “La Botte e il Cilindro” avrà inizio alle 18.00.