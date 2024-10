Domani 5 ottobre, al Conservatorio di Cagliari, andrà in scena un altro appuntamento con il festival pianistico dedicato a Claude Debussy.

La serata sarà aperta alle 18.00 da “Nocturne”, un brano che sarà affrontato dal pianista Davide Francesco Caddeo, seguito dalla “Children’s corner”, suite che il grande compositore francese scrisse nel 1907 dedicandola a sua figlia. Al pianoforte si esibirà Sara Sulis.

In chiusura Noemi Mulas, Maria Jose, Palla Manuele Pinna e Rocco Mancini eseguiranno i brani della raccolta “Préludes 1ère livre”. Nel corso dell'incontro, in programma nell’aula magna dell’istituzione musicale cagliaritana, Aurora Cogliando illustrerà i concerti in programma il 3, il 5 e il 10 ottobre il 14 e il 21 novembre.

Il 17 ottobre il festival proporrà anche un concerto del duo pianistico formato da Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel che musicheranno i “Six epigaphes antiques”, “Marce ecossaise sur un thème populaire divertissement”, “Lindaraja” e “En blanc et noir”, tutti di Debussy.