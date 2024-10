“719 mila euro al Comune di Arbus. Vi ricordate la puntata di Monitor "Filo spinato" del 7 novembre 2019? Avevo chiesto al sottosegretario Giulio Calvisi a nome dei Comuni oberati da servitù militari il recupero delle somme mai ricevute degli indennizzi 2010-2014 pari a circa 7 milioni di euro. Da allora il contatto con il Ministero e con il Sottosegretario è stato costante, fino ad arrivare alla riscrizione nel bilancio dello Stato di somme precedentemente cancellate”.

Inizia così il post pubblicato dall’ex vicesindaco di Arbus Michele Schirru che sui social comunica la notizia dell’ingente finanziamento, lancia una polemica non tanto velata e si rivolge al nuovo primo cittadino in termini di coinvolgimento.

RISORSE PER IL TERRITORIO “Il Ministero ha provveduto ad erogare le somme alla Regione Sardegna che il 28.10.2020 le ha ripartite tra i Comuni. Il Comune di Arbus ha a disposizione nuove risorse per 719.000 euro da poter programmare e spendere subito in opere e servizi. Faremo le nostre proposte in Consiglio comunale sulla programmazione delle risorse, che devono essere utilizzate per interventi di interesse collettivo nel territorio comunale”.

LA POLEMICA “Mi chiedo però perché la Giunta regionale abbia deliberato la ripartizione il 28.10.2020, pochi giorni dopo le elezioni comunali e non prima delle stesse, ma immagino che ci siano stati validi motivi amministrativi in merito...”

LA PROPOSTA “Ad ogni modo, chiediamo al Sindaco e alla giunta di adoperarsi nel più breve tempo possibile per utilizzare queste risorse di cui il territorio ha estremo bisogno, coinvolgendo tutto il Consiglio comunale”.