Eccoli, in una bellissima foto ricordo, Is Cerbus di Sinnai, guidati dal presidente dell'associazione locale sinnaese, Maurizio Manca, a rappresentare i 4 Mori in Slovenia.

L'appuntamento era quello del Carnevale tipico di quei territori per i quali l'associazione "Anderas Sardegna" ha voluto coinvolgere il sodalizio di Sinnai davanti a migliaia di spettatori e partecipanti, oltre che di tantissime maschere tipiche provenienti da tutto il mondo.

Un'altra bella iniziativa alla quale Is Cerbus hanno dunque presenziato portando cosi un pezzo di cultura sardo-campidanese oltre Isola. Is Cerbus è la tipica e tradizionale maschera carnevalesca sinnaese. Il Gruppo, che ripropone gli antichi riti della caccia al cervo, si compone di variegate figure.

Is Cerbus appunto, uomini che si travestono da cervi; Is Canaxus, battitori che convogliano I Cerbus sul luogo della caccia; Is Cassadoris che cacciano i cervi una volta in trappola;

(Foto gentilmente concessa da Is Cerbus Sinnai)