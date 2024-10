È ormai tutto pronto ad Alghero per la dodicesima edizione del Birralguer - Sardinian Craft Beer Festival dove, oltre alle tante birre artigianali, si potrà assistere anche a una marea di musica dal vivo.

20 ore totali di esibizioni e 9 progetti live che si alterneranno sul palco del Forte della Maddalena da giovedì 25 a sabato 27 luglio.

Special guest dell’evento sarà Forelock & Arawak, la reggae band in Sardegna per partecipare da protagonista al Jova Beach Party e il 25 luglio porterà al Birralguer 2019 il proprio show realizzato per presentare ai fan l’ultimo lavoro discografico dal titolo “To the fondation”.

Ad aprire la serata saranno i BlackOut, il progetto del cantante pop Fabrizio Sanna capace di incantare il pubblico del Festival di Castrocaro e portare a casa il terzo posto assoluto in quella che è una delle più importanti manifestazioni musicali di tutta Italia mentre a chiuderla sarà la crew di selecter Jah’l Sas con la partecipazione straordinaria del vocalist oristanese Ruff Man I.

La Hollywood Band, il progetto resident del carnevale tempiese, aprirà le danze venerdì 26 luglio. Seguiranno i Pirati & Panadas Funk, gruppo algherese doc. La giornata conclusiva del Birralguer musicalmente si aprirà con il concerto degli Skarasound, band rocksteady. Si proseguirà con la Cover Garden, progetto algherese molto apprezzato in tutta la Sardegna grazie al proprio repertorio adatto ai party.

La chiusura sarà affidata ai Tasinantska, 7 musicisti che arrivano dall’isola di Sant’Antioco capaci di far saltare il pubblico con un sound 2tones reso irresistibile dalla presenza degli ottoni.