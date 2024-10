Sono stati inaugurati questa mattina, dall’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, dal commissario straordinario Giorgio Carlo Steri, dal direttore sanitario Maurizio Locci e dal direttore amministrativo Attilio Murru di ATS Sardegna, il centro di Senologia Clinica e Screening mammografico e il Centro Vaccinazioni del servizio di Igiene e sanità pubblica della Assl di Cagliari.

Il centro di Senologia clinica e Screening mammografico della Assl di Cagliari, situato nei locali dell’ospedale Binaghi, al primo piano, diretto dalla dottoressa Maria Antonietta Barracciu, erogherà prestazioni di mammografie di screening, per la prevenzione del tumore al seno, e di senologia diagnostica. Le prestazioni di mammografie di screening sono rivolte a donne asintomatiche, età 50-69 anni, con cadenza biennale. Quelle di senologia clinica sono rivolte alla popolazione femminile che si presenta spontaneamente per eseguire mammografie ed ecografie mammarie (donne sintomatiche, o operate di tumore al seno, donne con età diversa dal target dello screening).

Il Centro vaccinazioni di Igiene e sanità pubblica, situato nel corpo aggiunto dell’ospedale Binaghi, è costituito da cinque ambulatori, con relative sale d’attesa, dedicati alle vaccinazioni pediatriche, per adulti e per i viaggiatori internazionali. La nuova sede dispone di due ambulatori al primo piano, affiancati e con due sale d’attesa dedicate, destinati ai bimbi delle scuole dell'infanzia e delle elementari, ossia a quelle fasce d'età per le quali è previsto un calendario vaccinale particolarmente fitto negli accessi.

Più avanti l’ambulatorio per adolescenti d’ età tra 11 e 18 anni, con ampia sala d’attesa dedicata, mentre dal lato opposto, e con accesso separato, vi sono invece gli ambulatori per la vaccinazione degli adulti e dei viaggiatori internazionali anch’ essi con ampia sala d’ attesa.

Particolare attenzione è stata data alla segnaletica che, attraverso differenze cromatiche, indirizza correttamente gli utenti, mentre le sale d’attesa sono state concepite in modo tale da assicurare un migliore confort per bambini e adulti.

Al taglio del nastro erano presenti, inoltre, il direttore della Assl di Cagliari Carlo Murru, il direttore del presidio ospedaliero unico Sergio Marraccini e la direttrice del centro di Senologia clinica e Screening mammografico Maria Antonietta Barracciu, il direttore del Sisp Antonello Frailis, responsabile del Epidemiologico registro tumori Simonetta Santus e il responsabile del Centro vaccinazioni Sisp Gabriele Mereu. Presenti anche gli assessori alle Politiche sociali del Comune di Cagliari Viviana Lantini e alle Pari opportunità Rita Dedola.

I due Centri, entrambi già operativi: «Si inseriscono nel processo di valorizzazione dell’ospedale Binaghi, un presidio al centro della città metropolitana facilmente raggiungibile dai cittadini, immerso nel verde e con un ampio parcheggio – ha affermato il Commissario Straordinario Giorgio Carlo Steri - . Con questi due nuovi servizi inaugurati oggi abbiamo voluto porre una particolare attenzione alla prevenzione, intesa sia come screening precoce dei tumori con sia come protezione