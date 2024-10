I Carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal capitano Lucia Dilio, hanno deferito in stato di libertà un 54enne originario di Desulo, residente a Carbonia, disoccupato, noto per i suoi precedenti di polizia, perché responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L'uomo con un tirapugni/taser girava in tasca come se niente fosse fin quando non è incappato nelle forze dell'ordine. Stava infatti tranquillamente seduto in un bar del centro storico di Carbonia quando è stato notato da un militare dell'Arma mentre mostrava il funzionamento del predetto dispositivo a due giovani che si trovavano con lui.

Il militare ha allertato immediatamente la locale centrale operativa, chiedendo L'ausilio di un equipaggio dell'aliquota radiomobile. Intervenuti sul posto, gli operanti, una volta scoperta l'arma in possesso al 54enne, lo hanno fermato e denunciato in stato di libertà.