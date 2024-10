Lanusei si prepara ad ospitare “Ajò a sa festa” la festa di inaugurazione della nuova “Palestra Aperta” di Ogliastra InForma, associazione di volontariato che opera in territorio ogliastrino con persone con disabilità intellettive, che si terrà lunedì 30 luglio.

L’appuntamento prenderà il via alle 19.30 con il taglio del nastro in via Ilbono, presso il piazzale interno ai locali dell’ex Enaip. Seguiranno le esibizioni differenti esibizioni di artisti vari, come la danzatrice orientale Lucy Dei, le maschere tradizionali dell’associazione Su Maimoni e Is Ingestusu e il gruppo dei suonatori di Launeddas da Tertenia o ancora il Gruppo Folk di Bari Sardo).

Saranno presenti anche alcune personalità isolane, tra cui le testimonial dell’evento .Tiziana Troja e Michela Sale Musio (meglio note come Le Lucide o Tanya e Mara) e la modella Vanessa Barrui).

Inoltre, sono previsti la distribuzione di prodotti locali offerti dall’associazione (torrone caldo di Licanìas da Tonara, maialetto e culurgioni), l’allestimento di una mostra che ripercorre le tappe di questi 11 anni di vita di Ogliastra InForma, attraverso foto, premi e ricordi e l’esibizione di ginnastica artistica maschile e femminile di alcuni dei ragazzi di Ogliastra InForma, e di altri atleti non ogliastrini ma legati - come l’associazione - al movimento Special Olympics, al quale verrà dedicata la nuova Palestra.

«Siamo entusiasti di poter finalmente annunciare l’inaugurazione della nuova Palestra Aperta – ha dichiarato Rita Concu, presidente dell’associazione Ogliastra InForma -. È trascorso poco più di un anno da quando abbiamo iniziato la raccolta fondi: ricordo i testimonial, gli eventi organizzati in tutta la Sardegna, da Cagliari a Sassari, il sostegno della comunità che ci ospita da undici anni, la gioia nello scoprire che ce l’avevamo fatta. Non smetteremo mai di ringraziare Fondazione di Sardegna, Fondazione Vodafone, OSO e a chiunque abbia sostenuto economicamente il nostro progetto per l’immensa opportunità che ci hanno dato: grazie a loro abbiamo realizzato una palestra di ginnastica artistica dove possiamo finalmente allenarci al meglio, con attrezzi adatti a competizioni ai più alti livelli e, soprattutto, adatti a una preparazione completa dell’atleta».

La Concu ha voluto ringraziare anche «chi ci segue da sempre, chi sceglie di donare il 5xmille alla nostra associazione, perché è anche grazie alla sicurezza di avere sempre delle persone che ci sostengono, che è stato possibile tramutare tutto ciò da un sogno alla meravigliosa realtà. La serata sarà l’occasione per incontrarci, vedere concretamente i nostri progressi, le nostre capacità, conoscerci, scambiare due chiacchiere e trascorrere una serata insieme. Perché alla fine è questo quello che vogliamo fare: stare insieme, godere di ogni esibizione, di ogni pezzo di torrone, di ogni attimo insieme, perché ogni minuto dell’evento sarà importante così come ogni minuto di sostegno alle nostre cause si è rivelato essere non tanto importante, quanto fondamentale e altamente determinante».