L'appello è stato lanciato da un cittadino di Villacidro sul suo profilo Facebook. Marco Pibiri, già impegnato nella lotta contro il caro Tari assieme a un comitato cittadino nel suo comune d'origine, ha lanciato l'allarme sul web per quanto riguarda la triste storia di una sua compaesana affetta da una rara malattia.

Marta Deidda, 33 anni, anche lei villacidrese, è affetta dal 2003 da una patologia che, racconta lei stessa, le provoca un "dolore centrale da deafferentazione con probabile interessamento dei nuclei trigeminali. Un dolore cronico, terribile e lancinante. Vivo in un incubo che si rinnova ogni giorno e non riesco a risvegliarmi. Forse solo la speranza di star meglio mi ha permesso di arrivare sin qui. Mi basta parlare un po’ per sentire il dolore nella parte destra del viso, come se mi stessero strappando la carne viva: non posso neanche piangere, perché le lacrime che scorrono sulla faccia mi provocano dolore".

Nel 2010 l'Inps le aveva riconosciuto l'invalidità del 100 per cento, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Appena due anni dopo l'indennità è stata revocata, ma la malattia procede e le condizioni di Marta si fanno sempre più difficili.

" Chiedo cortesemente a tutti gli amici che ho tra le mie amicizie e che risiedono in Parlamento che facciano subito azioni svolte a sanare una tale vergogna!" ha scritto Pibiri sul suo profilo e l'appello, che ha raccolto 184 "Mi piace" e 568 condivisioni, è stato accolto anche dai deputati sardi Mauro Pili e Sirio Marrocu.

Il leader di Unidos, Mauro Pili, ha presentato subito un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della salute Beatrice Lorenzin, interrogazione subito sottoscritta anche da Marrocu il quale ha promesso "Chiederò a tutti i parlamentari sardi di sottoscrivere questa giusta causa".