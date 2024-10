Giuseppe Zedde è un ragazzo di Ortueri che il 14 settembre del 2008 in un incidente stradale riporta un trauma cranico, toracico, fratture multiple e la frattura vertebrale con lesione midollare.

Dopo un ricovero di 50 giorni in rianimazione in coma farmacologico, il 3 novembre 2008 venne trasferito all'ospedale Marino di Cagliari fino agli inizi del 2009.

In seguito Giuseppe viene trasferito prima a Milano al Niguarda e poi per due mesi al Santa Maria Bambina a Oristano ma in seguito la famiglia decide di riportarlo al Niguarda.



Dopo aver visto i risultati la famiglia decide di spostarlo all'unità spinale del Niguarda dove è stato seguito sino all'ultimo ricovero del 2016.

La storia di Giuseppe diventa più difficile e triste lo scorso 12 giugno quando il ragazzo viene colpito da un ictus e trasportato d'urgenza a Nuoro dove, sottoposto ad un intervento che gli salva la vita, permandendo purtroppo gravi danni visibili.

In questo momento Giuseppe ha bisogno di una riabilitazione in un centro con tutte le attrezzature adatte dove ogni suo problema possa essere risolto o per lo meno studiato al meglio al fine di garantirgli una ripresa che gli consenta un futuro migliore.



Gli amici si sentono in dovere di sostenere e promuovere una raccolta fondi per poter garantire a Giuseppe una speranza, la possibilità di riprendersi la vita che un ragazzo della sua età merita.



Giuseppe ha urgente bisogno di tutti voi per raggiungere subito l'obiettivo: portare Giuseppe in una struttura, l'unica che potrebbe aiutarlo, ma che purtroppo ha dei costi elevatissimi per la famiglia.





AIUTACI A REALIZZARE QUESTO PROGETTO DI VITA, SUBITO!!!

Un canale veloce e sicuro per supportare concretamente la famiglia dando una speranza a GIUSEPPE è il seguente iban dove ciascuno potrà contribuire.

BANCO DI SARDEGNA

IBAN: IT29A0101586860000070321333

le informazioni sulla raccolta fondi verranno fornite sulla seguente pagina facebook

https://www.facebook.com/ Aiutiamo-Giuseppe- 1814304275549278/