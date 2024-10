Fabio Argiolas è scomparso nel nulla da più di 36 ore. Gli amici non sanno dove possa essere andato, ma non pensano che si possa essere allontanato dalla zone del cagliaritano.

Ecco l’appello di un amico, Stefano Melis:

“ Da più di 36 ore non abbiamo più notizie di un nostro caro amico Fabio Argiolas uscito il 27/12 per un trek /uscita in bici.

Non sappiamo dove possa essere andato ma molto probabilmente non lontano dal cagliaritano! Le autorità sono già state allertate ma ogni informazione o chiunque l’abbia visto ci contatti o contatti le autorità competenti subito!

Un grazie di cuore a tutti

Condividete, grazie!"

Chiunque avesse delle informazioni inerenti alla scomparsa di Fabio può contattare le autorità , gli amici e la famiglia.