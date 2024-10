La Regione chiede tempi rapidi per la proroga della cassa integrazione per i dipendenti Air Italy. Dopo le interlocuzioni del presidente Christian Solinas con i liquidatori e con il Mise, l’assessore del Lavoro Alessandra Zedda chiede la convocazione di un incontro urgente con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, per poter dare concretezza alle possibili azioni finalizzate al rinnovo degli ammortizzatori sociali.

“Il 30 giugno scadrà la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori Air Italy. Pertanto – scrive in una lettera ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo economico e dei Trasporti l'assessore Zedda – non è più possibile procrastinare il dialogo con il Governo e con i liquidatori: è fondamentale procedere all’immediato rinnovo degli ammortizzatori sociali, come confermato dal Governo nell’ultimo decreto sostegni bis, all'articolo 45".

“La proroga degli ammortizzatori – prosegue – consentirebbe infatti di garantire un opportuno sostegno al reddito ai lavoratori e di poter disporre del tempo necessario per affrontare e individuare eventuali possibili opzioni funzionali alla definizione della vertenza e al contestuale ricollocamento del personale interessato. Tutti i lavoratori risultano essere professionalmente idonei, secondo lo specifico piano delle politiche attive del lavoro posto in essere dalla nostra Amministrazione regionale, avendo ottenuto il rinnovo delle relative licenze specialistiche. Considerata l’importanza della vertenza e la gravità della situazione occupazionale – conclude – ci auguriamo di ottenere nel più rapido tempo possibile una finestra di dialogo”.