"I voli in continuità territoriale con la Sardegna gestiti da Ita Airways sono partiti ma i lavoratori ex Air Italy continuano a rimanere 'a terra'. Finora non abbiamo sentito levarsi la voce del presidente Solinas affinché quel personale rientri nel piano di rilancio della compagnia nazionale. Spero non siano già dimenticati gli impegni del presidente e della sua Giunta verso le centinaia di famiglie che aspettano con ansia una soluzione". E' quanto dichiara, in una nota, la deputata del Pd e presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, tornando sulla situazione dei lavoratori dell'ex compagnia aerea con base a Olbia.

"E' chiaro ormai che Ita non si muove se non c'è un forte intervento istituzionale, e quindi apra subito l'interlocuzione con la compagnia. Non è accettabile - prosegue la parlamentare dem - che dall'ipotesi fantastica di una compagnia aerea sarda, la Giunta si stia rassegnando non solo a soluzioni su cui non ha nessun controllo, ma anche al massacro sociale dei lavoratori ex Air Italy".