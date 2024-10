“È questa la Sardegna che vogliamo. Compatta, unita, pronta a rivendicare le proprie ragioni davanti al governo nazionale”.

A pronunciare queste parole è stato il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, presente ieri a Roma, alla manifestazione in favore dei lavoratori di Air Italy per evitare la liquidazione della compagnia aerea.

“La Sardegna – aggiunge – deve avere una sola voce, ringrazio i consiglieri regionali e i parlamentari sardi di maggioranza e opposizione che hanno partecipato, questa mattina, al fianco dei lavoratori di Air Italy, al sit in davanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E’ stato un segnale importante di solidarietà in attesa dei risultati del vertice. Ora per air italy siamo cautamente ottimisti”.

“È necessario però – conclude Pais – non abbassare la guardia. Oltre a fronteggiare le emergenze, salvaguardando i posti di lavoro e le professionalità bisogna mettere in campo una strategia dei trasporti nazionale per un settore che, per la nostra isola è vitale”.