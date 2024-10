La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato "l'imminente costituzione della newco Alitalia, lo sviluppo degli obiettivi del piano industriale e la valutazione, nel contesto di questo mandato, di un'eventuale integrazione alla nuova Alitalia di alcuni asset di Air Italy".

Lo si apprende al termine dell'incontro su Air Italy con sindacati e liquidatori della compagnia, Regione Sardegna e Regione Lombardia.

La valutazione spetterà alla nuova società e per la quale il Mit e le Regioni provvederanno a predisporre un approfondimento dell'impatto industriale. La ministra ha rassicurato i rappresentanti dei lavoratori per quanto riguarda il ricorso agli ammortizzatori sociali che saranno discussi in un tavolo, convocato per la prossima settimana con i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, così da garantire una giusta prospettiva temporale ai lavoratori. Le Regioni Lombardia e Sardegna saranno chiamate a fornire il supporto necessario.

La ministra ha confermato anche il percorso di riforma del settore aereo avviato nel DL Rilancio che predispone il nuovo regolamento e un nuovo piano aeroportuale con sindacati e Regioni coinvolti.