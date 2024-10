La denuncia del consigliere comunale, Alessandro Sorgia: “Assurde le recenti dichiarazioni dell’Assessore regionale alla Sanità Arru” che dice di avere effettuato il pagamento del debito nei confronti dell’Aias, si evidenzia invece che le ultime determinazioni annunciate risultano senza copertura”

“L’Assessorato regionale alla Sanità, anziché rimediare ad un suo errore, continua a dire che tutto va bene e a lanciare invettive contro l’Aias minacciando persino di non rinnovare le convenzioni, con le conseguenze facilmente comprensibili”.

Toni polemici dell’esponente del Gruppo Misto, Sorgia, che in un intervento a palazzo Bacaredda ha ribadito l’assurda situazione: “Ci troviamo in presenza di circa 39 milioni di euro di debiti da parte della Regione Sardegna – dice - nei confronti dell’Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici). Diversi i decreti ingiuntivi non rispettati. E’ arrivato il momento che la Regione Sardegna rispetti gli impegni assunti, e di cui ai decreti ingiuntivi, al fine di dare le tante attese risposte sia ai lavoratori che ai pazienti che attendono da troppo tempo. In particolare la situazione sta creando non pochi problemi ai lavoratori con rispettive famiglie e inevitabilmente ai tanti pazienti assistiti che non devono subire passivamente sulla propria pelle queste situazioni incomprensibili”.

L’ASSISTENZA CONTINUA. “Lavoratori e pazienti meriterebbero maggior rispetto – puntualizza Alessandro Sorgia - come invece purtroppo oggi non avviene, lavoratori che con grande senso di responsabilità non abbandonano il proprio posto di lavoro e le mansioni a loro assegnate per il grande rispetto da sempre avuto nei confronti delle persone assistite. In qualità di Consigliere comunale di Cagliari, esprimo la mia vicinanza e solidarietà a lavoratori e pazienti dell’ Aias e chiedo al Sindaco Zedda un autorevole intervento affinché con “azioni determinate e decise per difendere i posti di lavoro, al pagamento degli stipendi dovuti, l’immediata conferma dell’attuale convenzione Regionale all’Aias, l’accelerazione dei pagamenti da parte dei Comuni relativamente alle quote sociali e da parte dell’Asl (ora Ats Sardegna) per le prestazioni già effettuate nel 2017/2018”.

E per quanto di sua competenza si attivi per accelerare il pagamento di euro 511.611 nei confronti dell’Aias relativamente alle quote sociali del Comune di Cagliari da corrispondere da parte dell’assessorato regionale alla Sanità e rispettivamente euro 31.312 relativamente alla quota psico-sociale e euro 166.457 relativamente alla quota trasporti per le prestazioni effettuate nei confronti dei pazienti cagliaritani”.