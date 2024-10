Il comune di Ovodda investe nella cultura e scommette sui giovani. Nel corso di un incontro molto partecipato il sindaco Cristina Sedda ha consegnato ai neo laureati una borsa di studio.

È stata l’occasione per far conoscere alla comunità il prodotto di coloro che hanno terminato il percorso di studi in un contesto di festa e condivisione.

Sono intervenuti il responsabile dell’Enel Renato Giardina, il presidente del Bim Giovanna Busia e il direttore della Nefrologia e Dialisi della Asl di Nuoro Franco Logias.