La Polizia ha arrestato nella giornata di ieri un 52enne pregiudicato cagliaritano, Efisio Muscus, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti, nel corso di un servizio specifico, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, in Via Pertusola a Cagliari, già sottoposto agli arresti domiciliari, dove era stata segnalata un’intensa attività di spaccio. Nella camera da letto, precisamente in una libreria, i poliziotti hanno trovato 80 panetti di hashish, avvolti in una pellicola di cellophane, del peso complessivo di 4.178 grammi.

Sotto il lavello della cucina, all’interno del bidone della spazzatura, sono state, invece, rinvenute numerose bustine in cellophane trasparente di varie dimensioni con chiusura ermetica e un quadernone riportante nelle pagine interne vari appunti con sigle C, S, ER, riconducibili, secondo gli investigatori, a sostanze stupefacenti e relativi quantitativi espressi in grammi, etti e chilogrammi, con accanto dei nomi certamente riferiti a pregressi acquisti e detenzioni, indice di un ingente giro d’affari.