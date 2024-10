Un gesto carico di generosità come “regalo” per i più piccoli, che pazientemente si stanno adeguando alle rigide e fondamentali regole della quarantena per il Coronavirus: 800 uova pasquali al cioccolato come omaggio dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Antonio Ena ai più piccoli: “Care concittadini e cari concittadini da parte di tutta l'amministrazione comunale di Elmas in queste ore, grazie all'aiuto di alcuni ragazzi volontari, saranno distribuite delle uova di Pasqua ai bambini di età compresa tra i 0 e i 10 anni. Un gesto che vuole portar ai nostri piccoli eroi un messaggio di speranza e di gioia.

I volontari sono dotati dei dispositivi di protezione e hanno un tesserino di riconoscimento del comune. Suoneranno alla porta e consegneranno le uova senza entrare e senza chiedere niente”.