Un bellissimo gesto di solidarietà per rallegrare e colorare la giornata di Pasqua ai piccoli degenti del Microcitemico di Cagliari: Batman e il titolare di un ingrosso di alimentari sull’ex ss. 131 a Sestu, hanno donato chili di uova di Pasqua ai bimbi ricoverati

Uova di Pasqua per i piccoli degenti, per rendere un po’ diversa e magari più colorata la giornata di Pasqua ai bambini ricoverati al Microcitemico di Cagliari.

Nell’impresa di recapitare all’ospedale le pedane di uova di cioccolato ci hanno pensato il supereroe Batman (Salvatore Monni, commerciante cagliaritano abbastanza noto per fare beneficenza nei confronti dei meno fortunati) e i gestori dell’ingrosso commerciale sull’ex ss. 131 a Sestu

Nonostante la grave crisi economica dovuta al Covid-19 che colpisce tutti i settori, non può mancare la solidarietà e la speranza delle persone: “Se c’è una cosa che questo virus ci ha insegnato è che, di fronte a questa pandemia, siamo tutti uguali e dobbiamo riuscire a far emergere il meglio da tutti noi. Se un uovo di cioccolato, in tempi normali, sarebbe un gesto quasi ordinario, in questo momento assume un valore e un significato in più nei confronti di chi soffre maggiormente a causa di questa emergenza” ha voluto commentare Salvatore Batman Monni.

“Un piccolo gesto per sostenere chi, in questo momento di grande difficoltà è in prima linea a difenderci dal Coronavirus. Un piccolo dono per portare un momento di felicità anche ai piccoli ricoverati. Insieme ce la faremo”, concludono il direttore Francesco Masala assieme al suo vice, Zoroastro Melas dell’azienda alimentare sull’ex ss.131. Un gesto importante che, per i bambini impossibilitati a festeggiare la ricorrenza pasquale a casa insieme alle proprie famiglie al completo, di certo illuminerà almeno un poco, la loro giornata